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Оппозиция воспользовалась терактом в Берлине для новой атаки на Меркель
Политика

Оппозиция воспользовалась терактом в Берлине для новой атаки на Меркель

Вчера 14:53
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ПоддерожкаОппозиция воспользовалась терактом в Берлине для новой атаки на Меркель

Берлин, 21 декабря. Теракт в центре Берлина, в результате которого погибли 12 человек, стал поводом для очередной порции критики в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.

После совершенного в столице ФРГ теракта оппозиционные партии вновь предъявили претензии к бундесканцлерин. Среди привычных обвинений в развязывании миграционного кризиса были озвучены новые —  в связи Германии с действующими в Сирии исламистами.

«Я несколько раз предупреждал правительство и Меркель о том, что, поддерживая войну США в странах исламского мира, мы провоцируем боевиков, что приведет к проблемам с внутренней безопасностью. Более того, Германия совместно с другими странами поддерживает исламистов, воюющих против сирийского правительства»,  — сообщил газете «Известия» член комитета бундестага по обороне, депутат от Левой партии Александр Ной.

Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине.

Читайте также: Тысячи людей вышли на митинг в Берлине под лозунгом «Меркель должна уйти».

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Ксения Тасманова
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