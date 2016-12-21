«Ямал» не удал: почему останавливается авиасообщение между РФ и Таджикистаном

Минтранс РФ подтвердил информацию о том, что авиасообщение между нашей страной и Таджикистаном с 22 декабря приостанавливается. Разговоры о этом ходили несколько месяцев, но сторонам пока договориться не удается. В чем камень преткновения, почему было принято решение взять паузу в полетах? Федеральное агентство новостей узнало подробности.

Накануне Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в выполнении полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе зимой 2016-2017 годов. При этом была озвучена основная причина такого шага — отсутствие паритета. Потому когда представители авиакомпании подали заявку в ведомство гражданской авиации Таджикистана на полеты в Душанбе и Худжанд, оттуда пришел отказ. Более того, Таджикистан не назначил второго перевозчика на данных направлениях. Тем самым он нарушил ранее взятые на себя обязательства.

В Минтрансе РФ такой отказ посчитали странным, как и упреки в отсутствии паритета: ни одного упоминания об этом в соглашении о воздушном сообщении между РФ и Таджикистаном нет. Да, есть два направления, на которые действуют ограничения — Москва — Душанбе по 14 рейсов в неделю и Москва — Курган-Тюбе по 7 рейсов в неделю для каждой из сторон. На других направлениях этих ограничений нет.

«Известно, что с зарубежными странами у нас существуют межправительственные соглашения, то есть паритет на перевозки. Как говорится, сто кресел от них, сто кресел от нас. Это именно сообщение между государствами, маршруты могут быть обговорены позже. Например, заключен договор о ста креслах между Россией и Германией, а после заключаются соглашения с аэропортами: 80 кресел летят в Мюнхен, еще 20 — во Франкфурт-на-Майне. Только в отдельных случаях, когда у какого-то государства не хватает провозных мощностей (у стран Африки или СНГ), появляется отдельное межправительственное соглашение, где прописывается разница в числе кресел. Но там тоже обговаривается: мы вам разрешаем летать и даем пассажиров, но вы в ответ поделитесь доходами. И идут разные коммерческие дела, отчисления в 10-15%», — комментирует глава Ассоциации аэропортов России Виктор Горбачев.

Читайте по теме: Четвертым будешь: зачем России для полетов в Душанбе аэропорт «Жуковский»

По его словам, скорее всего Таджикистану не понравилось желание России связать полеты с аэропортом в Жуковском. Хотя столица самолетами не загружена, возможность летать туда остается.

«В Жуковском просто нет нормальной инфраструктуры. Чтобы добраться туда из Москвы, надо съесть пуд соли. Прямых автобусов нет, придется тратить средства на такси, которое возьмет ту же сумму, что и за полет до Душанбе. Аэровокзал стоит в голом поле и больше ничего. Аэропорт «Жуковский» открыли, деньги вложили, надо как-то их отбивать. Тем более, что взлетно-посадочная полоса простаивает, места стоянок тоже, там построили только аэровокзал и привокзальную площадь. Постоянных рейсов на этом направлении раз и обчелся. Под боком был аэропорт «Быково», который забыли и закопали. Сейчас там по пояс растет трава», — сокрушается эксперт ФАН.

Возможно, в Душанбе посчитали, что рейсы из нового аэропорта будут нерентабельными, а авиакомпании обязательно понесут убытки, ведь пассажиры при прочих равных выберут московские аэропорты, до которых удобно добираться. А рассуждения о паритете — всего лишь предлог. Но как считает Горбачев, все эти моменты обговорят на высоком уровне, с участием представителей Минтранса, и сообщение с Таджикистаном вскоре будет налажено.

Пока же загруженность аэропорта в Жуковском не балует воображение. С 12 сентября там осуществляются дневные рейсы Жуковский — Минск и Минск — Жуковский, с 13 сентября — вечерние рейсы в этом же направлении.