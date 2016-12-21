Москва назвала дату и причину приостановки авиасообщения с Таджикистаном

Душанбе, 21 декабря. Авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет приостановлено с 22 декабря.

В Минтрансе республики назвали дату приостановки авиасообщения между Россией и Таджикистаном. С 22 декабря полеты между странами в зимнем сезоне 2016–2017 гг. будут прекращены, сообщает РИАМО.

Таджикской стороной не назначен второй авиаперевозчик на этом направлении. Для соблюдения паритетности вопрос о предоставлении эксплуатационного разрешения на регулярные полеты АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» в сезоне зима 2016–2017 невозможен, пояснили представители Таджикистана.

«Мы свои действия подтверждаем, — подтвердили в российском ведомстве. — Авиасообщение будет приостановлено с 00 часов 22 декабря».

Ранее в Минтранс РФ отметили, что авиасообщение с Таджикистаном может быть приостановлено, если Душанбе продолжит отказываться от договоренностей по российско-таджикскому сообщению.