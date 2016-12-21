Минздрав: 62 человека погибли от отравления «Боярышником» в Иркутске

Иркутск, 21 декабря. Количество погибших от отравления спиртосодержащей настойкой «Боярышник» увеличилось до 62 человек, еще 36 жителей Иркутска остаются в больнице. Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

«Всего от отравления пострадало 107 человек, из них к настоящему времени скончалось 62. Новый погибший зафиксирован в медучреждении», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее в Иркутской области был введен режим ЧС из-за массового отравления жителей административного центра концентратом для ванн «Боярышник». В составе настойки был обнаружен метанол вместо заявленного этилового спирта.

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