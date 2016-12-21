ЛНР: Украина в восьмой раз сорвала работу экономической подгруппы по Донбассу

Луганск, 21 декабря. Представители Украины в очередной раз сорвали работу экономической подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе, встреча которой проходила в Минске. Об этом в среду заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.

«Вопреки всем ожиданиям после прошлой встречи в Минске, на которой были предпосылки к началу работы группы по экономике, этого так и не произошло, Украина так и не начала работать конструктивно в этом направлении», — отметил он.

По словам Дейнего, украинская сторона уже семь раз срывала работу экономической подгруппы, отказываясь участвовать в дискуссии с делегацией ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

Как передает Ura.Ru, украинские войска на днях начали активный обстрел позиций Луганской и Донецкой народных республик. Поступают сообщения о попытках прорыва обороны.