Похитителя икры на 3 миллиона рублей ищут в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Почти две тонны красной икры похитил мошенник в Петербурге. О преступлении в полицию сообщила финансовый директор одной из городских фирм по оптовой продаже морепродуктов. Стоимость похищенного составила свыше трех миллионов рублей.

По словам женщины, преступник еще в июле взял у нее на реализацию 1836 килограммов лососевой икры. Продукцию она передала ему на парковке у одного из ресторанов японской кухни на проспекте Энгельса, а после исчез, не вернув ей ни деньги, ни товар.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность коварного «любителя икры». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».