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Олейник об ассоциации Украины и ЕС: Из-за визы в 35 евро развалили такую страну
Украина

Олейник об ассоциации Украины и ЕС: Из-за визы в 35 евро развалили такую страну

Вчера 14:21
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Олейник об ассоциации Украины и ЕС: Из-за визы в 35 евро развалили такую страну

Верхняя палата Сената Нидерландов согласна поддержать ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. Известно, что вопрос придания юридической силы документу будет рассмотрен в январе. Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, не связано ли очередное затягивание процесса с предстоящей инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Предложенное председателем правительства Марком Рютте решение о ратификации соглашения об ассоциации с Украиной берется поддержать фракция Христианско-демократического призыва (ХДП). Сообщается, что правительство получит большинство голосов и в нижней палате Сената. Предложение о ратификации будет рассмотрено в январе. Остается непонятным, почему Нидерланды, которые дольше всего выступали против ассоциации и выдвигали ряд требований, пошли на попятный. Ведь решение по предоставлению Украине безвизового режима откладывается уже два года: предоставим, не предоставим, заморозим, отложим, даты назначаются, а потом снова переносятся. И почему именно январь? Не март, не февраль и не июль… Именно на январь назначена инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, и, такое ощущение, что ассоциация Украины и Евросоюза сильно зависит от его планов на Киев.

Олейник об ассоциации Украины и ЕС: Из-за визы в 35 евро развалили такую страну

По мнению украинского независимого политического обозревателя Павла Карназыцкого, рассматривать ассоциацию с Украиной в том виде, в каком она существует, нет смысла.

«Она уже никому не нужна. Я вообще не вижу дольше смысла ее рассматривать, потому в январе она будет или в марте, не имеет особого значения. Трамп, по моему мнению, тут совсем не при чем, — это все «заслуга» лишь украинского  МИДа и наших «активистов». Я думаю, Трампу вообще плевать, что там станут где-то рассматривать, если тема не касается напрямую Соединенных Штатов», — говорит Карназыцкий.

Собеседник ФАН, экс-депутат Верховной рады, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины (КСУ) Владимир Олейник считает, что нужно подождать января, а там все встанет на свои места.

Олейник об ассоциации Украины и ЕС: Из-за визы в 35 евро развалили такую страну

«Давайте доживем до января и посмотрим. Намерение жениться — это еще не женитьба. События стремительно меняются: грядет инаугурация Трампа, его позиция будет интересна европейцам. Я пока не могу сказать, что ратификация будет. Сколько раз уже Евросоюз откладывал отмену виз? Эта «безвизовая» кампания стала посмешищем: называют конкретные даты, а потом снова и снова переносят, — комментирует для ФАН Олейник. — Скажу откровенно, пусть уже скорее дадут безвиз. Надоело. Цена визы — 35 евро для одного гражданина Украины. Неужели эти копейки стоили разрушения такой страны (Украины), войны, всех проблем, количества беженцев? Зачем это все?».

Экс-депутат Рады также вспомнил о недавнем теракте в Берлине и заявил, что после пережитого Германия вряд ли захочет видеть у себя кого-то даже в гостях.

«Люди опасаются, что такой теракт будет снова. Каждый новый год у Бранденбургских ворот собираются около миллиона немцев. Я не хочу беды, но эта беда уже в Европе. И все понимают, что если дать Украине безвизовый режим, то 4,5 миллиона человек со стволовым оружием на руках, которые привыкли решать проблему не в суде, а стрелять из гранатомета и взрывать дома, все они хлынут в Евросоюз! А Европе это надо? Да ради бога!» — резюмировал собеседник.

комментарии
Алексей Громов
#дональд трамп #владимир олейник #павел карназыцкий #марк рютте
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