ЛНР предложила помощь раненным в Донбассе бойцам ВСУ

Луганск, 21 декабря. Врачи Луганской народной республики готовы оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим ВСУ, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ЛНР Игорь Соляник.

Соляник отметил, что медики ЛНР готовы оказывать помощь украинским военнослужащим, которые получили ранения в Донбассе.

«Готовы на 100%, — констатировал представитель ЛНР. — Мы и совещание проводили с врачами, и ознакамливали, как это все будет происходить приблизительно».

Министр здравоохранения республики при этом отметил, что в этой инициативе никто из врачей «не удивился и ничего нового для себя не услышал», так как они и раньше принимали участие в спасение солдат ВСУ.

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