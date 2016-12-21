Волонтер пожаловался Порошенко на бедственное положение ВСУ в Донбассе

Киев, 21 декабря. Украинские волонтеры, воюющие против народных республик Донбасса в зоне так называемой «антитеррористической операции», записали гневное обращение к украинскому президенту Порошенко и министру обороны Степану Полтораку. Они жалуются на то, что не могут нормально вывезти раненых из зоны боев — в их распоряжении для этого только собственные автомобили.

«Почему мы увозим раненных солдат ВСУ на волонтерских машинах? Почему солдаты едут на передовую на разбитых в хлам жигулях, волонтерских «бусиках», «газелях»? Почему министерство обороны, как оно обязано, не предоставляет воюющим бойцам транспорт? Машины эти стоят в Киеве, а у нас их почему-то нет до сих пор», — задает вопросы волонтер в выложенном в Facebook ролике.