Известный астроном Гиллем Англада-Эскуде сообщил, что на недавно обнаруженной им экзопланете Проксима Центавра В имеется лед, атмосферные облака и даже жизнь. Однако это не соответствует действительности и определить на таком расстоянии состав планеты невозможно, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Леонид Ксанфомалити.

Открывший планету астроном уверен, что, кроме всего вышеперечисленного, на планете также существует океан с органической жизнью, однако это еще только предстоит доказать.

«Проксиму B я представляю похожей на Марс. Там достаточно много льда и растительной жизни, настоящей и органической. Поэтому я уверен в том, что серьезным организациям вроде ЕКА или NASA надо как можно быстрее отправить туда зонд», — предлагает Аглада.

Однако проблема кроется в том, что звездная система Альфа Центавра находится на удалении 4,22 световых лет от Земли и точно определить все компоненты, которые присутствуют в атмосфере Проксима Центравра B, невозможно.

«Надо понимать, что экзопланеты обнаруживаются косвенным методом — по движениям звезды либо при помощи транзита. Спектральный метод, называемый еще методом лучевых скоростей, состоит в том, что наблюдается периодическое перемещение звезды. Визуально это выглядит как смещение звезды под действием силы планеты. Конкретный случай заключается в том, что вам повезло, вы находитесь прямо напротив планеты — тогда вы можете наблюдать транзит. И все, что мы можем увидеть, — это перемещение объекта по диску звезды. Дальше начинаются спекуляции: а если там чего-то такое есть, то это может быть вода. А раз есть вода, то есть жизнь. И понеслось. Когда какой-то автор открывает небесный объект, он старается придать этому очень большое значение. Но делать выводы из таких наблюдений невозможно, так как точность определения на таких расстояниях стремится к нулю. Это научно не обосновано. Исследователю всегда хочется, чтобы про него говорили, цитировали и чаще вспоминали», — поясняет ситуацию Ксанфомалити.

Гиллем же отмечает, что обнаруженное им тело весит в несколько раз больше, чем Земля, а средняя температура поверхности равняется 0. Добавим, Ангалада, хоть и новичок в данной отрасли, но в этом году уже вошел в список наиболее уважаемых специалистов по версии издания Nature.

«Если говорить про транзит объектов, то обычно такие тела расположены близко к Земле. Из-за того, что объект сравнительно близок, а планета удобная, то по тому, как постепенно появляется этот объект у края диска звезды, просвечивается его атмосфера. Вот такие объекты можно изучать и делать выводы о том, что конкретно содержится в атмосфере планеты. Это будет спектроскопический анализ. А если объект далекий, то ничего сделать нельзя, кроме болтовни», — заключает эксперт.

Открытие Проксима Центавра B состоялось в августе 2016 года. Тогда же было установлено, что вращение экзопланеты происходит по круговой орбите. Год на планете длится приблизительно 11,2 земных дней, так как от «родной» звезды она на находится ориентировочно на расстоянии, равном 0,05 астрономической единицы.