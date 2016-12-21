FAN-TV Лента новостей
ВСУ перебросили к границам ДНР танки, БМП и гаубицы
Новороссия

ВСУ перебросили к границам ДНР танки, БМП и гаубицы

21.12.2016 13:58
176

ВСУ перебросили к границам ДНР танки, БМП и гаубицы

Донецк, 21 декабря. Украинская армия перебросила к границам Донецкой народной республики танки, БМП,  минометы и гаубицы. Об этом в среду заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — отметил он.

По его словам, четыре украинских танка и восемь БМП были замечены разведкой ДНР в Артемовске, четыре миномета в Новоселовке Второй, еще десять танков и три гаубицы Д-30 размещены в районе сел Трудовское и Талаковка, пишет Донецкое агентство новостей.

Как сообщает Ura.Ru, украинские войска на днях возобновили попытку прорыва обороны на линии соприкосновения в районе Дебальцево.  

комментарии
Геннадий Плющев
#эдуард басурин
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
75

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
413

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
178

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
382

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
438
Показать еще
Новости по теме

ДНР восстановит сельское хозяйство при помощи предпринимателей из России

18:49

Новости Новороссии: ЛНР отразила попытку прорыва ВСУ у Дебальцево, Донбасс получит гумпомощь

17:58

Новости Новороссии: медики ЛНР спасают бойцов ВСУ, Киев нанес почти 700 ударов по Донбассу

16:51

ДНР активно торгует с Китаем и ЕС в обход блокады Киева

16:16

Новости Новороссии: ВСУ разрушили дом в Донбассе, Донецк запустил автобусы в Минск

12:53
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ирак: армия сбросила на Мосул четыре миллиона писем

2:19

Ученые рассказали, до какого возраста развивается человеческий мозг

2:18

Пушков о призыве Госдепа отменить закон об иноагентах: Только после вас

2:17

Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта

2:14

Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел

2:03

Темной материи не существует — астрофизики

2:01

Жители Алеппо вышли на улицы праздновать победу

1:50

Сирия: ИГ потеряло еще 120 боевиков к востоку от Алеппо

1:46

Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных

1:45

Два землетрясения произошли на Камчатке

1:32

Донбасс: почти 180 тыс. единиц оружия и боеприпасов изъяли в ЛНР за год

1:27

Тысячи бутылок «Боярышника» изъяты в Иркутске в ходе полицейских рейдов 

1:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ирак: армия сбросила на Мосул четыре миллиона писем
Читать
Закрыть