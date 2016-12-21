ВСУ перебросили к границам ДНР танки, БМП и гаубицы

Донецк, 21 декабря. Украинская армия перебросила к границам Донецкой народной республики танки, БМП, минометы и гаубицы. Об этом в среду заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — отметил он.

По его словам, четыре украинских танка и восемь БМП были замечены разведкой ДНР в Артемовске, четыре миномета в Новоселовке Второй, еще десять танков и три гаубицы Д-30 размещены в районе сел Трудовское и Талаковка, пишет Донецкое агентство новостей.

Как сообщает Ura.Ru, украинские войска на днях возобновили попытку прорыва обороны на линии соприкосновения в районе Дебальцево.