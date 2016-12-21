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Стало известно, какие меры безопасности примут в Москве после теракта в Берлине
Общество

Стало известно, какие меры безопасности примут в Москве после теракта в Берлине

21.12.2016 14:14
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Стало известно, какие меры безопасности примут в Москве после теракта в Берлине

Москва, 21 декабря. Столичная полиция будет перекрывать движение автомобильного транспорта в районах, где будут проходить массовые гуляния. Об этом заявил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.

Он пояснил, что полиция намерена блокировать крупные транспортные развязки Москвы с помощью грузовых автомобилей, чтобы исключить возможность осуществления террористических атак.

«Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе – с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность», — сказал Коваленко.

Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик протаранил толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке. Жертвами трагедии стали 12 человек, более 50 получили ранения.

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Кирилл Иванов
#виктор коваленко
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