Киев, 21 декабря. Около здания российского посольства в Киеве группа людей устроила акцию, во время которой они назвали жертв отравления «Боярышником» «50 метиловцами».

На издевательской акции участники с улыбками «помянули» жертв, держа в руках листы с надписями «Не забудем», «50 метиловцев — герои России». Среди участников акции была Виктория Сибирь, которая ранее тесно сотрудничала с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Активисты нашли сторонников своей насмешки, но были и те, кто выступил против издевательства.

К сожалению, организаторы акции не вспомнили события в Харьковской области, когда осенью 2016 года от отравления метиловым спиртом погибли несколько сотен человек. Тогда украинцам было не до смеха.

Газета.ру сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии.