ЛНР: пять раненных в бою под Дебальцево бойцов находятся в стабильном состоянии

Луганск, 21 декабря. Военнослужащие народной милиции ЛНР, получившие ранения в боях у Дебальцево, сейчас в стабильном состоянии, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ЛНР Игорь Соляник.

«На сегодняшний день в лечебные учреждения поступило пять раненых военнослужащих с ранениями легкой и средней степени тяжести», — отметил Соляник, подчеркнув, что есть контуженные однако их состояние стабильно.

В больницах и поликлиниках медперсонал, который готов оказать помощь бойцам. Весь медперсонал — это специалисты, которые проходили боевые действия 2014 года. Медучреждения обеспечены лекарствами, как общими, так и сильнодействующими, на 100%.

С 18 по 21 декабря в ходе оборонительных боев в районе Дебальцево погибли четыре военнослужащих ЛНР, пять получили ранения. Ранее, как сообщает Газета.Ru, бойцы ВСУ предприняли попытки вытеснить военных ЛНР с занимаемых позиций.