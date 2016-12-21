Кремль предупредил Белый дом о последствиях расширения санкций против России

Москва, 21 декабря. Москва будет вынуждена принять адекватные меры на расширение Белым домом санкций против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что в Кремле с сожалением отмечают продолжение деструктивной политики США в отношении России. Он подчеркнул, что Москва не согласна с этими действиями Вашингтона, так как они наносят существенный вред отношениям двух стран.

«Разумеется, по уже устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Можно только еще раз выразить сожаление и непонимание такому деструктивному упорству со стороны наших американских коллег».

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