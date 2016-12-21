Представители ФИФА на ЧМ-18 по футболу получат эскорт ГИБДД с мигалками

Москва, 21 декабря. МВД и Минспорта РФ готовят проект постановления, согласно которому отдельные лица из списка ФИФА на чемпионате мира по футболу в 2018 году будут сопровождаться эскортом ГИБДД с мигалками.

Проект по спец сопровождению отдельных персон, включенных в список ФИФА, реализует правительственную гарантию № 4, которую отечественное правительство выдало Международной федерации футбольных ассоциаций. Так, по данным газеты «Известия», кроме главы федерации футбола и делегаций нацсборных, судей, в круг сопровождаемых лиц могут войти генсек ФИФА, эксперты по медицине, арбитражу, ассистенты.