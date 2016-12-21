Ирак: бомба взорвалась у штаб-квартиры курдских демократов

Эрбиль, 21 декабря. Не менее семи человек погибли в населенном пункте Кёй Санджак на севере Ирака при взрыве самодельного взрывного устройства, прикрепленного к припаркованному мотоциклу. Целью нападения были члены Демократической партии иранского Курдистана (PDIK).

Взрыв произошел во время праздничных мероприятий, посвященных зимнему солнцестоянию, в момент максимального стечения народа. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за совершение теракта.

Ранее подобные нападения на курдов регулярно совершали террористы ИГ (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда), однако, как отмечает «Би-би-си», у PDIK есть серьезные враги и в Иране, например Корпус стражей исламской революции.