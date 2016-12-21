Брюссель, 21 декабря. Украина в настоящий момент не может рассматриваться как кандидат в члены Евросоюза по очевидным причинам, заявил посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

«Украина сегодня не может быть страной-кандидатом (в члены Евросоюза. — Прим. ФАН). Эта проблема не стоит в повестке дня по очевидным причинам», — сказал он сегодня в ходе выступления на проекте «Аудит внешней политики Украины».

Мингарелли добавил, что Брюссель может предложить Киеву присоединение к общему рынку стран объединения при выполнении условий по внедрению свободной торговли, передает РИА Новости.

Добавим, ранее председатель украинского правительства Владимир Гройсман провел телефонные переговоры с главой Евросовета Дональдом Туском, в ходе которых обсуждались текущие отношения Киева и Брюсселя.

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