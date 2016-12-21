Убийца российского посла Карлова может быть связан с «Аль-Каидой»

Анкара, 21 декабря. Турецкие следователи обнаружили книги, связанные с террористической организацией «Аль-Каида», во время обыска квартиры убийцы российского посла в Анкаре Мевлюта Мерта Алтынташа.

Отметим, что ответственность за покушения на дипломата пока не взяла на себя ни одна группировка. Полиция задержала 13 человек в рамках расследования громкого преступления, пишут местные СМИ.

Трагический инцидент произошел 19 декабря. Алтынташ проник на выставку «Россия глазами турок», которую должен был открыть в Анкаре российский посол Андрей Карлов, после чего 11 раз выстрелил в дипломата. От полученных ранений политик скончался. Напомним, что террористическая организация «Аль-Каида» официально запрещена в России.