Спецоперация против экстремистов международной группировки началась в Казахстане

Астана, 21 декабря. Спецоперация по нейтрализации ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-хиджр» началась в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности страны.

«Оперативные мероприятия проводятся одновременно в Алма-Атинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алма-Ате», — говорится в сообщении. По подозрению в разжигании религиозной розни уже задержаны 16 человек.

По данным КНБ, члены группировки поддерживают действия джихадистов в Сирии и Ираке и пропагандируют принцип «обвинения в неверии», на котором построена идеология запрещенных в РФ «Аль-Каиды» и ИГИЛ, а также других террористических организаций. «Ат-Такфир уаль-хиджр» запрещена в России, США, Китае и ряде других стран.

Напомним, в начале декабря в Москве были арестованы 12 экстремистов, которые готовили теракты в Москве. Как сообщала «Газета.ру», их обвиняют по ч. 2 ст. 205.5.