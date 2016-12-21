Крым и Турцию свяжут круизные паромы

Симферополь, 21 декабря. Крым и Турцию может связать регулярное круизное сообщение, заявил заместитель министра транспорта России Виктор Олерский.

Российская и турецкая стороны обсуждают организацию круизного соединения не только с Сочи, но и с Крымом. Олерский отметил, что это будет не просто новый способ передвижения туристов, но предоставление им возможности выбора направления.

«По нашему мнению — и это мнение не только федерального органа — дополнительной привлекательностью должно быть включение в него Стамбула», — констатировал представитель Минтранса.

Он предположил, что такой туристический круиз может занять около семи дней.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заметил, что россиянам необходимо оценить все риски при поездке в Турцию.