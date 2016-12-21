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Япония сократила бюджет Олимпийских игр – 2020
Спорт

Япония сократила бюджет Олимпийских игр – 2020

Вчера 14:14
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Япония сократила бюджет Олимпийских игр – 2020

Токио, 21 декабря. Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что на проведения соревнований в 2020 году будет потрачено около 13-15 миллиардов долларов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Стоит отметить, что ранее Япония планировала потратить на проведение Олимпиады 27 миллиардов долларов, однако эта сумма вызвала много критики со стороны властей Токио и Международного олимпийского комитета. Позднее генеральный секретарь оргкомитета Игр Тосиро Муто заявил, что бюджет Олимпийских будет сокращен.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

 

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Кирилл Иванов
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