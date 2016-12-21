Полиция обнаружила в грузовике берлинского террориста документы гражданина Туниса

Берлин, 21 декабря. Немецкая полиция обнаружила в кабине грузовика, таранившего в понедельник рождественскую ярмарку в столице ФРГ, документы гражданина Туниса.

Сотрудники правоохранительных органов Берлина проверяют подлинность найденных в грузовике документов, принадлежащих гражданину Туниса. Известно, что у немецких силовиков появился новый подозреваемый, совершивший теракт на площади Брайтшайдплац. По предварительной данным, им оказался 21-летний выходец из Татуина Анис А. Напомним, что в кровавом наезде погибли 12 посетителей ярмарки, десятки получили ранения различной степени тяжести.