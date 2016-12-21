Новак объяснил, почему претензии Польши к «Газпрому» несостоятельны

Москва, 21 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что отказ Польши развивать на своей территории инфраструктуру доставки российского газа в Европу лишает потребителей ЕС «голубого топлива».

Ранее Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal в Германии, который проходит по территории Польши и качает российский газ из «Северного потока». Однако Польша воспротивилась этому решению, мотивировав это тем, что концентрация на одном источнике поставок противоречит принципу диверсификации. По прогнозам Минэнергетики РФ объемы потребления газа Европой увеличатся и составят до 150 миллиардов кубометров в ближайшие 15 лет. Европе просто необходим российский газ, в этих условиях действия Польши как минимум непоследовательны, сообщил Александр Новак.