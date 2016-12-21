Путин потребовал усилить контроль за спиртосодержащей продукцией

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин потребовал усилить ответственность за нарушения в сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ужесточить правила по ее производству и розничной торговли. Среди поручений главы государства также значится введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, которая производится и продается на территории России.

Поручения отданы правительству РФ. Предложения должны быть подготовлены до 31 марта, уточнила пресс-служба Кремля. Кроме того, кабмин должен разработать и предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогатный алкоголь.

Поручения последовали после трагедии в Иркутске, где жертвами массового отравления средством для очистки ванн «Боярышник» стал уже 61 человек. Ранее с призывом запретить продажу настойки «Боярышник» выступил премьер Дмитрий Медведев, отмечает Ura.ru.