Кремль объяснил, зачем Обама внезапно позвонил Путину по закрытой линии

Москва, 21 декабря. Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что внезапный звонок американского президента Барака Обамы Владимиру Путину был связан с темой кибератак в США, приписываемых неким неопределенным «хакерам из России».

«Действительно президентом США неоднократно упоминались вот эти кибератаки, так называемая тема российских хакеров, — отметил Песков. — Но к сожалению мы ни разу не смогли получить какие-то обоснования вот этих вот обвинений, какие-либо факты конкретные. Все эти обвинения, мы уже неоднократно об этом говорили, они абсолютно голословны и не подкреплены какой-то аргументацией».

Песков отметил также, что Обама звонил не по какой-то особенной «экстренной линии» — разговор между президентами проходил по обычной закрытой линии связи, используемой постоянно.