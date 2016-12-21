Полиция ФРГ готовит спецоперацию по поимке берлинского террориста

Берлин, 21 декабря. Полиция Германии планирует провести спецоперацию на территории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Об этом журналистам в среду рассказали представители правоохранительных органов ФРГ.

Согласно предварительной информации, полицейские хотят объявить в розыск гражданина Туниса Аниса А., который подозревается в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

Напомним, ранее стало известно о том, что берлинский террорист мог получить ранение. Именно поэтому немецкая полиция также проверяет и больницы.

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