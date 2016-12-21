ДНР: украинские силовики почти 700 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

Донецк, 21 декабря. За прошедшие сутки украинские силовики 699 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Украины выпустили по территории ДНР 11 артиллерийских снарядов, 269 мин и 225 боеприпасов из гранатометов. Кроме того, были задействованы БМП и стрелковое оружие. В результате повреждения получил жилой дом в населенном пункте Крутая Балка.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ перебросили в Донбасс танки, минометы и гаубицы.

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