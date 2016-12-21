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Полиция рассказала о ранении исполнителя теракта в Берлине
Весь мир

Полиция рассказала о ранении исполнителя теракта в Берлине

Вчера 13:49
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Полиция рассказала о ранении исполнителя теракта в Берлине

Берлин, 21 декабря. Немецкая полиция смогла задержать только подозреваемого в причастности к инциденту на ярмарке в Берлине. Об этом журналистам в среду сообщил источник в правоохранительных органах ФРГ.

Согласно предварительным данным, исполнитель теракта по-прежнему находится на свободе. Полицейские считают, что террорист был ранен, поэтому сейчас проводится проверка всех медицинских учреждений города.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики так называемого «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, деятельность организации запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за трагедию в столице Германии.

Читайте по теме: Глава МВД Германии уверен, что берлинский террорист все еще на свободе

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