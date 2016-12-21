Песков сообщил, где пройдет прощание с Карловым

Москва, 21 декабря. Церемония прощания с убитым послом России в Турции Андреем Карловым состоится в МИД РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, состоится прощание и похороны нашего посла в Турции, который погиб от рук террориста в Анкаре. Президент обязательно примет участие в прощании, которое состоится в министерстве иностранных дел завтра», — заявил журналистам Песков.

Посол Турции в РФ Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря. Как сообщала «Газета.ру», в связи с траурными мероприятиями президент РФ Владимир Путин перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию.