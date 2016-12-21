Сирии — правительство, Ирану и РФ — санкции, Трампу — оплеуха: Конгресс готовит новый закон

Недавно в Конгрессе США был зарегистрирован законопроект, предлагающий создать для Сирии временное правительство и ввести новые санкции против Ирана и России. Его автор — сенатор от штата Флорида Марко Рубио, бывший противник Трампа на республиканских праймериз.

Конечно, антироссийские, антисирийские и антииранские возгласы, раздающиеся периодически из Конгресса США, уже никого не удивляют. Тем не менее, в этот раз конгрессмены, как кажется, решили удивить нас и смешать все воедино.

Главные виновники дестабилизации ситуации в Сирии и Ираке — это сами сирийцы, россияне и иранцы. Потому, полагает сенатор Рубио, было бы только разумно ввести против некоторых граждан этих стран санкции: аннулировать их визы, арестовать их имущество и т.д.

Вслед за тем Конгрессу США предлагается создать и оформить для Сирии временное правительство вместо того, что управляет сейчас страной из Дамаска. Это переходное правительство будет подотчетно международным организациям, допустит международных же наблюдателей на сирийскую территорию и в сирийские тюрьмы, освободит всех политзаключенных и назначит выборы.

Самое интересное, пожалуй, так это то, что, поскольку обе палаты Конгресса сейчас контролируют республиканцы, у этого законопроекта есть все шансы быть принятым. Чем это может обернуться для Сирии, для США, для России с Ираном? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Владимиру Брутеру, политологу, американисту, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований.

«Рубио — любимый кандидат республиканского истеблишмента. Именно его этот истеблишмент поддерживал на протяжении всего первого этапа избирательной кампании. Это не помешало ему провалиться, и провалиться с треском. Сейчас истеблишмент Республиканской партии пытается сохранить контроль над ситуацией и продолжить тот курс, который он считает правильным.

Если у республиканцев все это получится — если они сумеют принять этот законопроект в Конгрессе — то у Трампа будут большие проблемы. Будет показано, что он не может реализовывать заявленный им политический курс. Потому прежде всего этот закон угрожает именно Дональду Трампу. Если этот закон будет принят, то главным проигравшим будет не Россия, Иран или Башар Асад, а именно Трамп. Закон не примут — значит, Трамп показал республиканцам, кто в партии хозяин, и кто президент США», — приводит свою точку зрения Владимир Брутер.

Естественно, если данный законопроект вдруг станет реальностью, если связанные с ним санкции будут реализованы, то отношения между Россией и США станут еще хуже. На ситуацию в Сирии это также повлияет не лучшим образом. Все те проблемы, с которыми мы сталкивались на протяжении последних нескольких лет, лишь сохранятся и усилятся, добавляет эксперт.

С другой стороны, продолжает он, вряд ли этот законопроект когда-либо станет законом. Даже если республиканский истеблишмент и сумеет провести его через Конгресс на правах некоего демарша, то Трамп ведь может его и отклонить. Это он и сделает. Все же он прежде всех других заинтересован в провале этой инициативы Марко Рубио.

Конечно, иногда законы в США принимаются и вопреки президенту, но вряд ли в этом конкретном случае сторонники Рубио смогут привлечь на свою сторону две трети Конгресса. Иначе же побороть президентское вето нельзя.

Конечно, гипотетически, если этот законопроект пройдет, то временное правительство для Сирии будет не первой структурой, которую Штаты сами же создадут, и сами же будут вести с ней переговоры. В любом случае, правительство Асада в Дамаске сейчас держится достаточно уверенно. Значит, это переходное правительство, задуманное США, будет существовать лишь на бумаге.

«Создать такую структуру США могут, признать ее могут. Заставить ООН признать это правительство не получится: Совбез не проголосует за это, Россия не даст этому случиться. Впрочем, США вполне могут заставить своих европейских союзников признать это ручное правительство для Сирии. В любом случае, вопрос будет заключаться в том, что оно не будет управлять Сирией. Это же в данном случае — главное», — подводит итог Владимир Брутер.