Эрдоган между струй: как Россия должна относиться к Турции после убийства посла

Наверное, не обойтись без нескольких слов о наших турецких партнерах. Постараюсь без эмоций, на максимуме доступной в данном случае объективности.

Что происходит?

Для начала — небольшая панорама текущих событий по турецко-российским отношениям.

Сообщается о задержании в Алеппо нескольких десятков турецких граждан (называются разные цифры, вплоть до 62 человек), чей статус в настоящее время выясняется (предположительно — военнослужащиt, осуществлявшиt функции советников и инструкторов боевиков «вооруженной оппозиции»).

Посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре, во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Убийца с удостоверением сотрудника турецкой полиции и, возможно, табельным оружием, «уничтожен в схватке» с подоспевшими к месту теракта коллегами.

Доли «Газпрома» и «Газпромбанка» в турецкой энергетической компании Akfel Holding национализированы: с начала декабря турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) «выполняет функции акционеров». Пока даже попытки переговоров по данной проблеме не находят отклика.

В ООН Турция голосует за резолюцию, предложенную Украиной и содержащую формулировки о «российской оккупации» Крыма.

При этом официальное руководство Турции заявляет о важности стратегического сотрудничества с Россией, включая всеобъемлющее урегулирование в Сирии, энергетические проекты и так далее, а убийство посла связывает с происками последователей своего главного политического оппонента Феттаха Гюлена, пребывающего в США.

Это при том, что Эрдогану во время июльской попытки государственного переворота в Турции с российской стороны, невзирая ни на что, включая сбитый турками российский Су-24, была оказана, судя по всему, настолько важная поддержка, что затем он обращался к Путину исключительно «дорогой друг и брат Владимир»…

Кто виноват?

Можно предположить — и лично я готов с этим согласиться, — что турецкий президент полностью не контролирует ситуацию в собственной стране: не только в курдских анклавах на востоке и не только в силовых структурах, но и в турецком обществе в целом, где чрезвычайно сильны позиции той же гюленовской FETA. Это было видно и по протестной волне 2013 года, центром которой стала стамбульская площадь Таксим с парком Гези, и по количеству уволенных после июльских событий 2016 года сотрудников силовых структур, число которых достигает едва ли не 300 тысяч человек.

Но все это ничуть не отменяет того факта, что Реджеп Эрдоган, во-первых, является сильнейшей фигурой на турецком политическом поле, а во-вторых, играет свою игру, в которой любые риски, как правило, не учитываются. Просто потому, что, по глубочайшему убеждению самого Эрдогана, «все в руках Аллаха», и раз Аллах вознес его на вершину власти, то будет удерживать там.

Иными словами, с точки зрения обычного человека, турецкий президент является «отмороженным на всю голову», способным на самые невероятные комбинации и всегда готовым пройти не только между струй, но и в прямом смысле слова по трупам. Собственно, большая часть современного турецкого общества представляет собой миллионы «эрдоганов», поэтому его действия полностью одобряет и поддерживает — пока ему все, волею Аллаха, удается…

Убийство российского посла при желании еще можно вывести за скобки действий турецкого президента, но ситуацию с Akfel Holding и голосование в ООН — уже нет. А значит, и теракт, совершенный Мевлютом Алтынташем, к обстоятельствам которого есть множество вопросов, тоже вписывается в эти скобки по всем нормам: и международного права, и человеческой морали.

Что делать?

Лично я далек от того, чтобы в чем-то упрекать или тем более обвинять мусульман в целом, турок в частности и Реджепа Тайипа Эрдогана лично. Но не понимать особенностей их сознания и поведения, не учитывать этого при любом взаимодействии с ними — все равно, что браться за оголенный электрический провод под напряжением, а потом удивляться неприятным последствиям.

И если значительная часть мусульман считает необходимым всю жизнь узнавать волю Аллаха, а результаты этого познания составляют ценнейшую и неотъемлемую часть истории и культуры всего человечества, то другая часть точно знает, что воля Аллаха — обращать неверных, а если те противятся этому, то истреблять их с лица земли.

Те, кто организовал убийство Андрея Карлова, несомненно, относятся к этой второй части, которую сегодня принято называть уже не мусульманами, а исламистами. Про заказчиков в данном случае и речи не идет: понятно, что в этой роли выступили те же круги, которые по всему миру проплачивали медиавопли о «кровавом тиране Асаде», «кровавом тиране Путине» и о «преступлениях против человечности в Алеппо».

Наверное, Эрдоган во главе Турции сегодня — действительно не самый худший для наших национальных интересов вариант. Наверное, российская следственная группа в Анкаре сможет докопаться до истины и назвать действительных организаторов теракта. Наверное, ситуация с активами «Газпрома» в Турции будет каким-то образом разрешена в рамках переговоров по новым проектам газопроводов. Наверное, и в ООН Турция начнет иногда голосовать в пользу России.

Но на вопрос «Что делать?» ответ может быть только один: полностью лишить нынешние турецкие власти во главе с Реджепом Эрдоганом доверия. Любого. На любом уровне. В противном случае «удары в спину» с «той стороны» Черного моря будут сыпаться все чаще и становиться все более разрушительными — разумеется, под заверения в дружбе и сотрудничестве с «дорогими русскими друзьями и братьями».