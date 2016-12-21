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Эрдоган между струй: как Россия должна относиться к Турции после убийства посла
Весь мир

Эрдоган между струй: как Россия должна относиться к Турции после убийства посла

Вчера 13:57
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Между струй по трупам: как нам надо относиться к Турции после убийства посла

Наверное, не обойтись без нескольких слов о наших турецких партнерах. Постараюсь без эмоций, на максимуме доступной в данном случае объективности.

Что происходит?

Для начала — небольшая панорама текущих событий по турецко-российским отношениям.

Сообщается о задержании в Алеппо нескольких десятков турецких граждан (называются разные цифры, вплоть до 62 человек), чей статус в настоящее время выясняется (предположительно — военнослужащиt, осуществлявшиt функции советников и инструкторов боевиков «вооруженной оппозиции»).

Посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре, во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Убийца с удостоверением сотрудника турецкой полиции и, возможно, табельным оружием, «уничтожен в схватке» с подоспевшими к месту теракта коллегами.

Доли «Газпрома» и «Газпромбанка» в турецкой энергетической компании Akfel Holding национализированы: с начала декабря турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) «выполняет функции акционеров». Пока даже попытки переговоров по данной проблеме не находят отклика.

В ООН Турция голосует за резолюцию, предложенную Украиной и содержащую формулировки о «российской оккупации» Крыма.

При этом официальное руководство Турции заявляет о важности стратегического сотрудничества с Россией, включая всеобъемлющее урегулирование в Сирии, энергетические проекты и так далее, а убийство посла связывает с происками последователей своего главного политического оппонента Феттаха Гюлена, пребывающего в США.

Это при том, что Эрдогану во время июльской попытки государственного переворота в Турции с российской стороны, невзирая ни на что, включая сбитый турками российский Су-24, была оказана, судя по всему, настолько важная поддержка, что затем он обращался к Путину исключительно «дорогой друг и брат Владимир»…

Кто виноват?

Можно предположить — и лично я готов с этим согласиться, — что турецкий президент полностью не контролирует ситуацию в собственной стране: не только в курдских анклавах на востоке и не только в силовых структурах, но и в турецком обществе в целом, где чрезвычайно сильны позиции той же гюленовской FETA. Это было видно и по протестной волне 2013 года, центром которой стала стамбульская площадь Таксим с парком Гези, и по количеству уволенных после июльских событий 2016 года сотрудников силовых структур, число которых достигает едва ли не 300 тысяч человек.

Между струй по трупам: как нам надо относиться к Турции после убийства посла

Но все это ничуть не отменяет того факта, что Реджеп Эрдоган, во-первых, является сильнейшей фигурой на турецком политическом поле, а во-вторых, играет свою игру, в которой любые риски, как правило, не учитываются. Просто потому, что, по глубочайшему убеждению самого Эрдогана, «все в руках Аллаха», и раз Аллах вознес его на вершину власти, то будет удерживать там.

Иными словами, с точки зрения обычного человека, турецкий президент является «отмороженным на всю голову», способным на самые невероятные комбинации и всегда готовым пройти не только между струй, но и в прямом смысле слова по трупам. Собственно, большая часть современного турецкого общества представляет собой миллионы «эрдоганов», поэтому его действия полностью одобряет и поддерживает — пока ему все, волею Аллаха, удается…

Убийство российского посла при желании еще можно вывести за скобки действий турецкого президента, но ситуацию с Akfel Holding и голосование в ООН — уже нет. А значит, и теракт, совершенный Мевлютом Алтынташем, к обстоятельствам которого есть множество вопросов, тоже вписывается в эти скобки по всем нормам: и международного права, и человеческой морали.

Что делать?

Лично я далек от того, чтобы в чем-то упрекать или тем более обвинять мусульман в целом, турок в частности и Реджепа Тайипа Эрдогана лично. Но не понимать особенностей их сознания и поведения, не учитывать этого при любом взаимодействии с ними — все равно, что браться за оголенный электрический провод под напряжением, а потом удивляться неприятным последствиям.

И если значительная часть мусульман считает необходимым всю жизнь узнавать волю Аллаха, а результаты этого познания составляют ценнейшую и неотъемлемую часть истории и культуры всего человечества, то другая часть точно знает, что воля Аллаха — обращать неверных, а если те противятся этому, то истреблять их с лица земли.

Между струй по трупам: как нам надо относиться к Турции после убийства посла

Те, кто организовал убийство Андрея Карлова, несомненно, относятся к этой второй части, которую сегодня принято называть уже не мусульманами, а исламистами. Про заказчиков в данном случае и речи не идет: понятно, что в этой роли выступили те же круги, которые по всему миру проплачивали медиавопли о «кровавом тиране Асаде», «кровавом тиране Путине» и о «преступлениях против человечности в Алеппо».

Наверное, Эрдоган во главе Турции сегодня — действительно не самый худший для наших национальных интересов вариант. Наверное, российская следственная группа в Анкаре сможет докопаться до истины и назвать действительных организаторов теракта. Наверное, ситуация с активами «Газпрома» в Турции будет каким-то образом разрешена в рамках переговоров по новым проектам газопроводов. Наверное, и в ООН Турция начнет иногда голосовать в пользу России.

Но на вопрос «Что делать?» ответ может быть только один: полностью лишить нынешние турецкие власти во главе с Реджепом Эрдоганом доверия. Любого. На любом уровне. В противном случае «удары в спину» с «той стороны» Черного моря будут сыпаться все чаще и становиться все более разрушительными — разумеется, под заверения в дружбе и сотрудничестве с «дорогими русскими друзьями и братьями».

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Александр Маслов
#андрей карлов
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