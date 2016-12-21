ФАН публикует список погибших после отравления «Боярышником» в Иркутске

Иркутск, 21 декабря. Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске превысило 60 человек. Федеральное агентство новостей публикует данные о погибших от отравления суррогатом, это люди в возрасте от 31 до 62 лет. Среди жертв отравления есть граждане без определенного места жительства, чью личность выяснить на данный момент не удалось. Есть сведения о 34 погибших.
Список погибших:
- Юлия З., 1985 г.р.
- Светлана С., 1983 г.р.
- Андрей Б., 1971 г.р.
- Игорь К., 1984 г.р.
- Сергей Х., 1967 г.р.
- Владимир К., 1961 г.р.
- Ренат М., 1985 г.р.
- Наталия К., 1957 г.р.
- Сергей А., 1975 г.р.
- Николай Ф., 1954 г.р.
- Дмитрий Е., 1975 г.р.
- Андрей Г., 1966 г.р.
- Наталья Ш., 1973 г.р.
- Игорь Н., 1965 г.р.
- Оксана Г., 1966 г.р.
- Евгений М., 1970 г.р.
- Александр С., 1972 г.р.
- неизвестная, предположительно 1981 г.р.
- Е.Ж., 47 лет
- Владимир Ф., 53 года
- Светлана Я., 54 года
- Оксана Т., 34 года
- Александр К., 55 лет
- Любовь М., 57 лет
- Александр В., 32 года
- Валентина М., 62 года
- неизвестный
- Юлия В., 41 год
- неизвестная, предположительно 35 лет
- Любовь П., 33 года
- Татьяна П., 45 лет
- Марина Ч., 46 лет
- Андрей А., 38 лет
- Мария К., 38 лет