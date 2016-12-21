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ФАН публикует список погибших после отравления «Боярышником» в Иркутске
Происшествия

ФАН публикует список погибших после отравления «Боярышником» в Иркутске

Вчера 13:26
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ФАН публикует список погибших после отравления «Боярышником» в Иркутске

Иркутск, 21 декабря. Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске превысило 60  человек. Федеральное агентство новостей  публикует данные о погибших от отравления суррогатом, это люди в возрасте от 31 до 62 лет. Среди жертв отравления есть граждане без определенного места жительства, чью личность выяснить на данный момент не удалось. Есть сведения о 34 погибших.

Список погибших:

- Юлия З., 1985 г.р.

- Светлана С., 1983 г.р.

- Андрей Б., 1971 г.р.

- Игорь К., 1984 г.р.

- Сергей Х., 1967 г.р.

- Владимир К., 1961 г.р.

- Ренат М., 1985 г.р.

- Наталия К., 1957 г.р.

- Сергей А., 1975 г.р.

- Николай Ф., 1954 г.р.

- Дмитрий Е., 1975 г.р.

- Андрей Г., 1966 г.р.

- Наталья Ш., 1973 г.р.

- Игорь Н., 1965 г.р.

- Оксана Г., 1966 г.р.

- Евгений М., 1970 г.р.

- Александр С., 1972 г.р.

- неизвестная, предположительно 1981 г.р.

- Е.Ж., 47 лет

- Владимир Ф., 53 года

- Светлана Я., 54 года

- Оксана Т., 34 года

- Александр К., 55 лет

- Любовь М., 57 лет

- Александр В., 32 года

- Валентина М., 62 года

- неизвестный

- Юлия В., 41 год

- неизвестная, предположительно 35 лет

- Любовь П., 33 года

- Татьяна П., 45 лет

- Марина Ч., 46 лет

- Андрей А., 38 лет

- Мария К., 38 лет

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