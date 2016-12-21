«Уралвагонзавод» выполнил гособоронзаказ Минобороны РФ

Нижний Тагил, 21 декабря. Корпорация «Уралвагонзавод» поставила военному ведомству более 1200 новых и модернизированных образцов бронетехники в 2016 году.

«УВЗ» в интересах министерства обороны России выполнил порядка 10 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Кроме новых поставок боевой техники в войска, «Уралвагонзавод» выполнил сервисное обслуживание около 800 единиц военной техники в частях и соединениях Вооруженных сил РФ. Танкостроительное предприятие поставило на производство 7 новых образцов вооружения, среди которых модернизированный танк Т-72БЗ, машина разминирования БМР-3 МА, тягач ДТ-10 и огнеметная машина ТОС-1 А.