Песков прокомментировал отсутствие личной охраны у убитого посла Карлова

Москва, 21 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал убийство российского дипломата Андрея Карлова в Анкаре, заметив, что вопросы, почему у посла не было личной охраны, лучше переадресовать в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему у убитого Карлова не было охраны. «Вы знаете, нужно всё-таки в МИД адресовать эти вопросы. Это связано всё-таки с деятельностью нашего загранучреждения», — заметил представитель Кремля. Напомним, что российский высокопоставленный дипломат был застрелен в спину в минувший понедельник на фотовыставке в Анкаре.