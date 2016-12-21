ИГ атаковало турецкий полевой госпиталь в Сирии: трое военных убиты

Дамаск, 21 декабря. Столкнувшись с крупными силами террористов «Исламского государства» в районе сирийского города Эль-Баб турецкие силы продолжают нести потери: в ходе нападения на полевой госпиталь турецкой армии боевики ИГ сумели убить трех турецких солдат и ранить еще более десятка.

В настоящее время Эль-Баб, расположенный в 25 км от границы Турции, является основной целью турецкой армии. Город на протяжении длительного времени удерживается террористами ИГИЛ (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда).

По данным новостных источников ИГИЛ, около Эль-Баб против турецкой армии было совершено удачное нападение с использованием террористов-смертников.