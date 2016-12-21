Кремль подтвердил визит Путина в Венгрию

Москва, 21 декабря. Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Венгрию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил информацию о том, что президент России намерен посетить Венгрию. Отмечается, что в 2017 году Путин прилетит в Будапешт.

«Действительно, подготовка такого визита ведется, — констатировал пресс-секретарь президента России, — о точных сроках его осуществления мы вам сообщим».

Ранее в Кремле сообщили, что президент России 22 декабря проведет расширенное заседание коллегии министерства обороны Российской Федерации.