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Обезжиренный рейтинг Порошенко: зачем Украине нужен высший совет правосудия
Украина

Обезжиренный рейтинг Порошенко: зачем Украине нужен высший совет правосудия

Вчера 13:34
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Обезжиренный рейтинг Порошенко: зачем Украине нужен Высший совет правосудия

Верховная рада Украины приняла закон о Высшем совете правосудия, который будет наделен полным пакетом полномочий, в том числе и принять решение о задержании или аресте судьи. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

За закон №5180 о Высшем совете правосудия проголосовал 271 нардеп. Согласно документу, закон определяет статус, основы организации, полномочия и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Совет является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, действующим на территории Украины на постоянной основе, что, по мнению законодателей, позволит обеспечить судебной власти независимость и сформировать добропорядочный и высокопрофессиональный корпус судей.

Принятый закон наделяет Высший совет полномочиями принимать решения об увольнении судей с должности, задержании или аресте судьи. Совет обеспечивает «осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей». Отметим, что до настоящего момента лишь Верховная рада могла согласовать задержание или арест судьи.

Что касается состава Высшего совета правосудия, то в него входит 21 человек, назначенные сроком на 4 года: 10 чиновников (их выбирают съезд судей из числа действующих судей или тех, кто уже отправился в отставку), два человека назначаются президентом, два — Верховной радой, еще двое от съезда адвокатов, и по два представителя от всеукраинской конференции прокуроров и съезда представителей юридических высших учебных и научных учреждений. Глава Верховного суда входит в Совет по должности.

Обезжиренный рейтинг Порошенко: зачем Украине нужен Высший совет правосудия

Известно, что стать членом совета может только гражданин Украины не моложе 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, со стажем профдеятельности не менее 15 лет. В совет допускаются только максимально политически нейтральные субъекты, которые не могут на момент избрания состоять в политической партии или в другой организации, имеющей политические цели. Украинские законодатели уверены, что закон откроет путь к завершению судебной реформы.

Отметим, что все вышеперечисленное выглядит максимально демократично, по-европейски, если сказать прямо. Но где гарантия, что так хорошо прописанные и закрепленные на бумаге правила будут соблюдать? Ведь во время госпереворота никто не руководствовался законами, чтобы увольнять судей и преследовать их.

По мнению экс-депутата Верховной рады, кандидата в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины (КСУ) Владимира Олейника, все подобные хорошо прописанные законы хороши только на бумаге, но в действительности президент Петр Порошенко просто запускает свои «щупальца» в судебную власть.

«Этот Высший совет правосудия — требование Евросоюза: власть в демократическом государстве должна делиться на представительную, исполнительную и судебную. Формирование высшего совета происходит по принципу представительства: от верховного совета, от съезда судей, от президента и так далее. Петр Порошенко очень хитрым образом уже засунул туда своих людей. Через так называемые независимые институции он осуществляет контроль. Сегодня Порошенко через Владимира Гройсмана управляет исполнительной системой власти, и никто не сомневается, что Гройсман — абсолютная марионетка в его руках. Он же через свою фракцию устраивает договорняки: где надо припугнуть, где надо подкупить депутатов. Так он влияет на парламент, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Сегодня через эту структуру (Высший совет правосудия) он как бы «демократически» будет влиять на суд: возбуждать уголовные дела, преследовать судей. Это абсолютное установление диктатуры. Формально, разделение на типы власти существует, а по содержанию — это издевательство. По форме — это Европа, но по факту, Порошенко не нужна демократия. Когда-то я сказал, что у Порошенко рейтинг на уровне жирности кефира. Сегодня его рейтинг уже на уровне обезжиренного кефира. Ему недолго осталось контролировать то, что осталось от страны, ведь никто не изберет такого на второй срок. А пока он манипулирует страной при помощи американских и европейских политиков, которые одобрили этот шабаш. Да, они — сукины дети, но они их сукины дети».

комментарии
Алиса Яковлева
#петр порошенко #владимир гройсман #владимир олейник
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