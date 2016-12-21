Пилотная программа лояльности карт «Мир» запущена в Москве

Москва, 21 декабря. Пилотная программа лояльности по картам «Мир» заработала 21 декабря.

Как рассказали в пресс-службе Национальной системе платежных карт, проект предполагает возврат средств на карту (cashback) в размере 10–15% от стоимости покупки.

На данный момент участников программы немного, однако, уже в 2017 году планируется старт полномасштабной программы лояльности.

Пилотный проект осуществляют СМП Банк, банк «Россия», СДМ-банк и Московский индустриальный банк.

Как пишет газета «Известия», программой лояльности смогут воспользоваться держатели карт «Мир» в Москве, а также в Московской и Ленинградской областях.