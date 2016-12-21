Ученые победили хроническую боль с помощью перца чили

Вашингтон, 21 декабря. Американские ученые создали препарат для лечения хронической боли, в состав которого входит добываемое из перца чили вещество. Первые испытания новинки прошли успешно.

Сотрудники американской компании Centrexion Therapeutics, специализирующейся на лечении хронической боли, в основу препарата включили вещество капсаицин, которое содержится в чили в большом количестве. С помощью своей продукции компания уже добилась успеха в уменьшении болей, возникающих при невроме Мортона и остеоартрозе. Сейчас препарат испытывают в ходе второй стадии клинических испытаний.

«Наши испытания показывают, что CNTX-4975 имеет потенциал, чтобы лечь в основу ненаркотических и нехирургических методов лечения боли при остеоартрозе, что в конце концов позволит пациентам вернуться к привычной деятельности», — приводит «Вести.Ru» слова главного врача компании Рэндалла Стивенса.