Песков разъяснил позицию Кремля по «закону Димы Яковлева»



Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин не менял свою позицию в вопросе об усыновлении российских сирот гражданами США. Разговоров о возможной отмены «закона Димы Яковлева» не ведется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В подходе президента к усыновлению гражданами США российских детей каких-либо изменений нет, и мне неизвестно о каких-то новых подходах к этому вопросу», — сообщил Песков журналистам. При этом пресс-секретарь президента не исключил возможных обсуждений «различных вариантов на каком-то уровне». «Но на высшем уровне каких-либо изменений в подходах нет», — добавил он.

Представитель Кремля особо подчеркнул, что «этот запрет вполне себя оправдал».