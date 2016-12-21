Православный активист Энтео задержан за акцию на могиле Сталина

Москва, 21 декабря. Лидера православных активистов из движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, задержали сотрудники московской полиции за демонстративную выходку, совершенную им на могиле советского вождя Иосифа Сталина у Кремлевской стены.

«Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы. Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал: «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов», — объявил активист на своей странице в соцсети.

По словам Энтео, в ответ на него «набросились десятки бесноватых», впрочем, полиция такие сведения не подтверждает.