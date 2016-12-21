Словения и Хорватия поссорились из-за коробки конфет

Любляна, 21 декабря. МИД Словении получил от Хорватии коробку конфет с надписью «Привет из Хорватии», на которой была изображена карта страны с включенными спорными территориями. Дипломаты Словении сочли подарок провокационным.

Хорватские конфеты были вручены сотрудникам МИД Словении, кабинету главы правительства Мирослава Церара, президентской администрации Борута Пахора. В свою очередь, власти Словении увидели в конфетах «неприемлемую провокацию». Отметим, что спор между государствами идет с 1991 года вокруг земли в районе Пиранского залива и нейтральных вод.