Песков рассказал о мерах безопасности на пресс-конференции Путина

Москва, 21 декабря. Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина будут предприняты традиционно высокие меры безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что на пресс-конференции Путина, как и на любых массовых мероприятиях, будут высокие предприняты высокие меры безопасности.

Представителя Кремля спросили, будут ли они усилены в связи с убийством российского посла в Анкаре во время открытия фотовыставки.

«Здесь я не могу сказать, — отметил пресс-секретарь президента, — они (меры безопасности. — Прим. ФАН) на мероприятиях с участием главы государства обеспечиваются, конечно, по высшему разряду».

Ранее Песков сообщил, что Путин 22 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России.