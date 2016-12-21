Новогодние гуляния в Москве отгородят грузовиками после теракта в Берлине

Москва, 21 декабря. Полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки в Москве большегрузами в период проведения новогодних гуляний.

Об этом рассказал начальник УГИБДД столичного главка полиции Виктор Коваленко. Коваленко отметил, что дополнительные меры будут приняты в связи с терактом в Берлине. Он добавил, что «нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки».

В целях безопасности крупные развязки перекроют большегрузами. Это исключает вероятность въезда грузовиков в толпу.

Напомним, ранее грузовик въехал в толпу людей в Берлине. В результате теракта погибли 12 человек, 50 пострадали.