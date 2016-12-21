Михалков проиграл суд против авторов статьи о «налогах на болванки»

Москва, 21 декабря. Савеловский суд Москвы отклонил иск известного режиссера Никиты Михалкова против ряда СМИ, опубликовавших статью о так называемых «налогах на болванки». Претензия режиссера заключалась в том, что авторы статьи указали, что однопроцентный сбор за ввозимые в РФ электронные носители поступает лично Михалкову.

«Суд постановил отклонить исковое заявление Михалкова о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда», — объявила с трибуны судья.

Савеловский суд, как ранее Тверской и Гагаринский суды Москвы, счел удовлетворительной аргументацию авторов статьи, которые указывают что именно Российский союз правообладателей, главой которого является Михалков, имеет право на сбор «налога за болванки».