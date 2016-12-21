Кремль отреагировал на появление версий убийства дипломата Карлова

Москва, 21 декабря. Не следует спешить с выводами о том, кто стоит за убийством посла ФР В Турции Андрея Карлова до результатов расследования. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что накануне в Анкаре начала работу совместная следственная группа.

«В данном случае, конечно, вряд ли стоит спешить с какими-то выводами до того, как следствие установит, как сказал наш президент, тех, кто стоял за убийцей нашего посла», — сказал Песков.

Ранее НСН сообщала, что глава МИД Турции заявил о причастности к преступлению оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре обвиняют в организации попытки госпереворота в стране в июле этого года.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Как передает «Газета.ру», из-за участия в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с дипломатом, президент России Владимир Путин перенес на 23 декабря свою ежегодную большую пресс-конференцию, которая должна была состояться 22 декабря.