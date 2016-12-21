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Кремль вынес неутешительный вердикт об отношениях России и США
Политика

Кремль вынес неутешительный вердикт об отношениях России и США

21.12.2016 13:06
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Кремль вынес неутешительный вердикт об отношениях России и США

Москва, 21 декабря. Отношения России и США в текущий момент отличаются крайней степенью недоверия, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Крайняя степень недоверия, к сожалению, сопровождает сейчас наши двусторонние отношения, которые находятся весьма в печальном состоянии», — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин последовательно выступает за развитие отношений двух стран, чтобы вывести их из текущего состояния.

Ранее представитель Кремля отметил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о борьбе с террором созвучны с тем, что уже многие годы говорит глава РФ.

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Ксения Тасманова
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