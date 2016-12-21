Путин собирает расширенное заседание коллегии Минобороны РФ

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра же в течение дня президент проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России», — уточнил представитель Кремля.

Ранее Путин сообщал, что на ежегодной коллегии министерства, в частности, будет поднят вопрос об использовании опыта военной операции в Сирии в военном строительстве.

«Прямая обязанность командного состава — максимально учитывать опыт военной операции в Сирии в дальнейшей работе по военному строительству, по оснащению армии и флота перспективными образцами вооружения и техники. Важно повышать уровень подготовки войск, качество выполнения учебно-боевых задач», — сказал президент 7 декабря.