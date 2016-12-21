Песков рассказал об ответе России на расширение санкций США

Москва, 21 декабря. Кремль примет адекватные меры в случае, если Вашингтон расширит санкции против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков с сожалением заметил, что США продолжают деструктивную политику в отношении России. Он выразил непонимание этих действий Вашингтона.

«Мы по-прежнему не согласны с такой линией, мы считаем, что она наносит очень серьезный вред нашим двусторонним отношениям, — подчеркнул представитель Кремля. — Разумеется, по уже устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры».

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